Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Bózsik Tamás

Antonio Conte véget vethet Romelu Lukaku száműzetésének

Romelu Lukaku a márciusi válogatott szünetben szenvedett izomsérülést, és úgy döntött, hogy Belgiumban maradt kezeltetni magát, ahelyett, hogy a Napoli orvosi stábja felügyelte volna a felépülését. Emiatt az is elképzelhető volt, hogy a nápolyiak kirakják a keretből a szezon hátralévő részére, ám nem várt fordulat állt be az ügyében.

A belga center több mint egy hónap után visszatért a Napoli Castel Volturnóban található edzőközponjába, és edzésen is részt vett, ami egy jel lehet arra, hogy valamelyest elmúlt a feszültség a klub és a játékos között. 

Amellett, hogy hazájában végeztetett el orvosi vizsgálatokat Lukaku, azzal csak még inkább magára haragította a Napolit, hogy amikor ideiglenesen a városban tartózkodott, akkor sem egyeztetett szakmai stábbal. 

Igaz, az játékos ügynökének a szavai szerint már fátylat boríthat a történtekre a két fél, és Antonio Conte vezetőedző kezében van a döntés, hogy játszik-e a szezon hátralévő részében. 

"Nem néhány napja volt a legjobb alkalom arra, hogy találkozzanak. Ma ismét egyeztetnek, és akkor majd a vezetőedző eldönti, hogy fog-e pályára lépni vagy sem" – mesélte Federico Pastorello a DAZN-nek. 

Conte is elmondta a maga véleményét arról, hogy a belga csatár nem kereste a csapatot. 

"Az én ajtóm mindig nyitva áll, de senki nem kopogtatott rajta, és ez elszomorít" – mondta az olasz szakvezető. 

