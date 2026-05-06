Antonio Conte véget vethet Romelu Lukaku száműzetésének

A belga center több mint egy hónap után visszatért a Napoli Castel Volturnóban található edzőközponjába, és edzésen is részt vett, ami egy jel lehet arra, hogy valamelyest elmúlt a feszültség a klub és a játékos között.

Amellett, hogy hazájában végeztetett el orvosi vizsgálatokat Lukaku, azzal csak még inkább magára haragította a Napolit, hogy amikor ideiglenesen a városban tartózkodott, akkor sem egyeztetett szakmai stábbal.

Igaz, az játékos ügynökének a szavai szerint már fátylat boríthat a történtekre a két fél, és Antonio Conte vezetőedző kezében van a döntés, hogy játszik-e a szezon hátralévő részében.

"Nem néhány napja volt a legjobb alkalom arra, hogy találkozzanak. Ma ismét egyeztetnek, és akkor majd a vezetőedző eldönti, hogy fog-e pályára lépni vagy sem" – mesélte Federico Pastorello a DAZN-nek.

Conte is elmondta a maga véleményét arról, hogy a belga csatár nem kereste a csapatot.

"Az én ajtóm mindig nyitva áll, de senki nem kopogtatott rajta, és ez elszomorít" – mondta az olasz szakvezető.

