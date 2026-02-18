A sorsdöntő március: Foden, Alexander-Arnold és a United sztárjai is retteghetnek Tuchel VB-kerethirdetésétől

Pontosan négy hónap múlva Anglia válogatottja a texasi hőségben megkezdi világbajnoki menetelését Horvátország ellen. Bár a torna még távolinak tűnik, a „Háromoroszlánosok” szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel már a végső simításokat végzi a 26 fős listáján. A márciusi, Uruguay és Japán elleni barátságos mérkőzések az utolsó valódi esélyt jelentik a bizonyításra – és a legfrissebb hírek szerint jó néhány nagy név alatt rezeg a léc.

Jelenleg nagyjából 16 játékos tekinthető biztos utazónak, ami azt jelenti, hogy a maradék 10 helyért közel 26 futballista vív élet-halál harcot a szezon hátralévő részében.

United-visszatérők és a manchesteri dilemma

Tuchel nemrégiben nyitva hagyta az ajtót a Manchester United mellőzött triója, Harry Maguire, Kobbie Mainoo és Luke Shaw előtt. Ez azonban dominóeffektust indíthat el: ha ők visszakerülnek a floridai edzőtáborba utazó keretbe, valakiknek távozniuk kell a jelenlegi állományból.

Akiknek rezeg a léc:

Phil Foden (Manchester City): A Premier League korábbi legjobbja látványosan formán kívül futballozik. Tuchel 10-esként számol vele, de azon a poszton Bellingham és a szárnyaló Morgan Rogers mögé szorult.

Trent Alexander-Arnold (Real Madrid): A spanyolországi kaland eddig sérülésekkel teli. Bár Madridban elégedettek vele, a válogatottban Reece James mögött csak a második számú opció, és a Newcastle-páros (Hall és Livramento) sokoldalúsága is ellene dolgozik.

Anthony Gordon (Newcastle): Az Arsenal elleni gólja óta adós a kiemelkedő teljesítménnyel. Tuchel modern, intenzív szélsőket akar, és ha Gordon nem találja meg a ritmust, lemaradhat a gépről.

A "Háromoroszlánosok" névsora: Kik vannak biztonságban és kik az esélylesők?

Az angol sajtó és a szakmai stáb információi alapján így fest a hierarchia a különböző posztokon:

Kapusok

Biztos utazók: Jordan Pickford, Dean Henderson.

Jordan Pickford, Dean Henderson. Kérdőjelesek: James Trafford (a Citynél Gianluigi Donnarumma érkezése óta alig véd), Nick Pope (aki a rutinjával bármikor beugorhat).

Védők

Biztos utazók: Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa, Dan Burn.

Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa, Dan Burn. Kérdőjelesek: John Stones (sérülékenysége aggasztó), Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Luke Shaw, Lewis Hall, Tino Livramento, Jarell Quansah.

Középpályások

Biztos utazók: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliott Anderson, Morgan Rogers, Jordan Henderson.

Declan Rice, Jude Bellingham, Elliott Anderson, Morgan Rogers, Jordan Henderson. Kérdőjelesek: Phil Foden, Kobbie Mainoo, Adam Wharton, Eberechi Eze, Curtis Jones, Conor Gallagher, Alex Scott.

Támadók

Biztos utazók: Harry Kane, Bukayo Saka, Cole Palmer, Marcus Rashford, Noni Madueke.

Harry Kane, Bukayo Saka, Cole Palmer, Marcus Rashford, Noni Madueke. Kérdőjelesek: Ollie Watkins, Anthony Gordon, Ivan Toney, Jarrod Bowen, Dominic Calvert-Lewin.

A "biztonsági játékos": Cole Palmer

Míg mások a formájukkal küzdenek, a Chelsea csillaga, Cole Palmer az egyetlen, aki miatt Tuchelnek nem kell aggódnia a kreatív szekcióban. Bár a kapitány néha taktikailag visszafogja, Palmer hatékonysága és hidegvére miatt kihagyhatatlan eleme lenne a 2026-os VB-projektnek.

Mit hoz a március?

Március 27-én Uruguay, 31-én pedig Japán ellen lép pályára Anglia a Wembley-ben. Ez lesz az utolsó alkalom, hogy Tuchel „élesben” tesztelje a keretét, mielőtt májusban leadja a hivatalos névsort a FIFA-nak.

Vajon be meri áldozni Tuchel a korszak legnagyobb tehetségeit a csapategység és a forma oltárán? Foden és Alexander-Arnold számára az óra ketyeg.



