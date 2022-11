Anglia és az Egyesült Államok is továbbjutott

Az amerikai válogatottnak egyetlen győzelem is elég volt a legjobb 16-ba kerüléshez.

Bár rengeteg meglepetést okozott már a katari világbajnokság, a B csoport tagjai gondoskodtak arról, hogy unalmasan, de azért még jó meccsekkel záruljon a kedd.

Anglia több helyen is változtatott a kezdőcsapatán az Egyesült Államok elleni kiábrándító teljesítmény után, a kezdőcsapatba bekerült a szurkolók és az újságírók által is favorizált Foden és Rashford is, akik Saka és Sterling helyét vették át. Hogy mennyire bejött Southgate húzása, azt épp a végeredmény mutatja.

Az első félidei visszafogottabb játék után az 50. percben Rashford lőtt egy gyönyörű szabadrúgásgólt, két perccel később Foden értékesítette a Kane beadása után kialakult ziccert, majd Rashford a 68. percben ismét betalált egy kontra végén. Érdekesség, hogy a Manchester United támadójának ez volt az első duplája a nemzeti csapatban.

Wales-Anglia 0-3 (0-0)

Gólszerzők: Rashford (50., 68.), Foden (52.)

A másik összecsapáson csak politikailag ígérkezett paprikásnak az Irán-USA összecsapás, ahol az amerikai továbbjutás egy percig sem forgott veszélyben. Berhalter tanítványai az első pillanatoktól magukhoz ragadták a kezdeményezést, hatalmas mezőnyfölényt alakítottak ki Adamsék, sőt az első félidő végén Pulisic góljával vezetést is szereztek. Az előnyt pár pillanatra megduplázta Timothy Weah a 45+7. (!) percben, azonban utólag les miatt érvénytelenítették a találatot.

A második játékrészben már Irán vette át a kezdeményezést, ami a labdabirtoklásban is megmutatkozott, de komoly helyzetet már nem tudtak kialakítani a felek. Az Egyesült Államok így az első győzelmét szerezte a világbajnokságon, ez azonban azonnal a továbbjutáshoz segítette Pulisicéket.

Irán-Egyesült Államok 0-1 (0-1)

Gólszerző: Pulisic (38.)

