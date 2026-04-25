Nem várt helyen kapott megbízatást Ange Postecoglou

Hivatalosan technikai megfigyelőként alkalmazza az ausztrál vezetőedzőt a Európai Labdarúgó-szövetség, akinek az a feladata, hogy meghatározza a mai labdarúgás taktikai trendjeit.

Postecoglu ezzel egy olyan neves társaság tagja lett 2026 januárjától, amelyben Ole Gunnar Solskjaer, Roberto Martinez és Gareth Southgate is tevékenykedik. Új szerepkörével tehát tűzközelben maradt, és nem távolodott el a nemzetközi kupaporondtól vagy az elitfutballtól.

Első hivatalos megbízatása a Liverpool–Paris Saint-Germain BL-nyolcaddöntő visszavágójára szólt, ami 2–0-s francia sikert hozott.

Elemzésében többek között azt írta, hogy a Vörösök letámadáskor vegyítették a területvédekezést és az emberfogást.

"A Liverpool megközelítése az volt, hogy »tartjuk a felállásunkat, és aztán kimegyünk embert fogni, amint a letámadás megkívánja«.

A lényeg az, hogy amikor az emberek emberfogásra hivatkoznak, néha úgy fogalmaznak, hogy »mindenkinek van egy adott játékosa, akit fel kell vennie«. Az emberfogás területközpontú verzióját alkalmazta a Liverpool, azaz, hogy nem mindig ugyanazokat a konkrét játékosokat vették föl a Vörösök labdarúgói. Helyette mindig azt a játékost vették föl, aki éppen a területükön tartózkodott” – olvasható az UEFA weblapján.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.