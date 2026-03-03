Goal.com
Ane PuskásAne Puskás/Instagram
C. Kovács Attila

Videó: Puskás gyönyörű dédunokája nemcsak a Puskás Arénát, de a magyarok szívét is meghódította

Ismét Magyarországra látogatott Puskás Ferenc dédunokája, Ane Puskás (született Ane de Juan Damborena). A spanyol lány ezúttal a Puskás Arénában járt.

Ane Puskás nagyon szereti Budapestet, rendszeresen jár Magyarországra, Instagram profilképe is a magyar Parlament előtt készült. 

Puskás Ferenc dédunkokájának idén sem maradhatott ki Budapest, ezúttal a dédapjáról elnevezett stadionba, a budapesti Puskás Arénába látogatott el.

Puskás Ferenc lánya büszke dédapjára

A spanyol lány láthatóan nagy büszke rá, hogy a világ valaha volt egyik legnagyobb futballistája volt a dédnagyapja:

„Puskás Ferenc dédunokája vagyok. Ő történelmet írt a futballban. Ma abban a stadionban vagyok, ami róla kapta a nevét, és ahol idén a Bajnokok Ligája-döntőt rendezik. Az élet néha a legszebb pillanatokkal köti össze a múltat és a jelent” 

– fűzte hozzá a videóhoz Ane Puskás.

