Andy Robertson: „Csatárok is megirigyelnék Alisson fejesgólját”

A skót balhátvéd hosszasan méltatta kapustársát, Alisson Beckert, aki a vasárnapi West Brom–Liverpool találkozó utolsó utáni percében megszerezte a Liverpool győztes gólját. Robertson szerint a világ minden csatára boldog lenne, ha egy ilyen gólt fejelne.

Pedig sokáig nem úgy tűnt, hogy a Liverpool győzelemmel fog hazatérni a Hawthornsból, Hal Robson Kanu korai góljára Mohamed Salah válaszolt még az első félidőben. A fordulás után hiába voltak meg a lehetőségei a Vörösöknek, egyet sem tudtak kihaszáni, így a liverpooliaknak egyre távolibbnak tűnt a jövő évi BL.szereplés. De aztán jött a csattanó, a mérkőzés utolsó percében szöglethez jutott a Liverpool, amire a liverpooliak kapusa, Alisson Becker is felfutott, hiszen kellett a gól, kellett a győzelem. Andy Robertson így emlékszik vissza a történtekre:

„Mi minden mérkőzésen a Liverpoolt képviseljük, és sosem adjuk fel, akár a bajnoki címért küzdünk, akár a Bajnokok Ligájáért. Az utolsó 10 percben rengeteg lehetőséget alakítottunk ki, de sajnos nem sikerült kihasználnunk őket. De kaptunk egy szögletet az utolsó percben, és láttam, hogy Alisson egyszer csak elfut mellettem. Bizonytalan voltam benne, hogy ez jó ötlet, de utána jött a fejes, és szerintem bármelyik csatár boldog lenne, ha egy ilyen gólt tudna fejelni. Hihetetlen ami történt.”

Alisson édesapjának ajánlotta a gólt, aki tragikusan elhunyt egy februári balesetben Brazíliában. A brazil több szempontból is történelmet írt: ő lett az első kapus, aki a Premier League 1992 óta íródó történetében fejesgólt szerzett és ő lett az első liverpooli kapus is, aki tét mérkőzésen betalált. A Liverpool ezzel a győzelemmel 1 pontra közelíttette meg a negyedik – utolsó BL helyen – álló Chelseat a bajnokságban, és továbbra is saját kezében a sorsa. Ha az utolsó két fordulóban legyőzi a Burnleyt és a Crystal Palacet, akkor Jürgen Klopp tanítványai jövőre is BL szereplők lesznek.

