Romano kiemeli, hogy sok portál már arról írt, hogy Iniesta kinevezése gyakorlatilag hivatalosnak vehető, azonban ezek az értesülések egyelőre hamisak. Az olasz átigazolási guru szerint ugyanis a tárgyalások még jelenleg is zajlanak, de megegyezés egyelőre még nem született a felek között.

Egyelőre még várni kell Iniesta hivatalos bejelentésére

Romano legendás "Here we go"-jára, amivel a friss és hivatalos bejelentéseket szokta promózni a sportújságíró, egyelőre tehát még várni kell.

Mint ismert, bő három hónappal a világbajnokság előtt szerződést bontott Valid Regragui szövetségi kapitánnyal a marokkói szövetség.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.