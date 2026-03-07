Goal.com
Live
FBL-ESP-BARCELONA-XAVI-TRIBUTEAFP
C. Kovács Attila

A Barcelona legendája veheti át a vb-résztvevő válogatott irányítását az utolsó pillanatban

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Barcelona legendája, Andrés Iniesta lehet a marokkói válogatott új technikai igazgatója.

Romano kiemeli, hogy sok portál már arról írt, hogy Iniesta kinevezése gyakorlatilag hivatalosnak vehető, azonban ezek az értesülések egyelőre hamisak. Az olasz átigazolási guru szerint ugyanis a tárgyalások még jelenleg is zajlanak, de megegyezés egyelőre még nem született a felek között. 

Egyelőre még várni kell Iniesta hivatalos bejelentésére

Romano legendás "Here we go"-jára, amivel a friss és hivatalos bejelentéseket szokta promózni a sportújságíró, egyelőre tehát még várni kell. 

Mint ismert, bő három hónappal a világbajnokság előtt szerződést bontott Valid Regragui szövetségi kapitánnyal a marokkói szövetség.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0