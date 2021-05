Andrea Pirlo: nem a BL-hely megszerzésén múlik az állásom

Andrea Pirlo úgy véli, nem azon fog múlni az állása, hogy a Juventus megszerzi a BL-helyek valamelyikét vagy sem.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Már korábban biztossá vált, hogy kilenc évnyi egyeduralkodás után nem lesz sorozatban tizedszer is olasz bajnok a Juventus. A torinóiak jelenleg a csalódástkeltő ötödik helyen állnak az olasz pontvadászatban, ez a pozíció nem ér jövő évi BL-helyet, és a sorsuk már nem a saját kezükben van. Ahhoz, hogy a Juventust jövőre is a legrangosabb kupasorozatban láthassuk, a Zebráknak az utolsó fordulóban mindenképp meg kell verniük a Bolognát, és az AC Milannak vagy a Napolinak pontokat kell veszítenie. Hétközben a Juventus az Olasz Kupa-döntőben 2–1-re verte az Atalantát, és ezzel az Olasz Szuperkupa után a második trófeájukat is behúzták az idényben Pirlóék. Azonban ha nem indul jövőre a BL-ben a csapat, akkor a szezon egyértelműen csalódás a Juventus számára, és a klub vezetése akár Pirlótól is elköszönhetne. Pirlo másképp vélekedett a kialakult helyzetről a szombati sajtótájékoztatón:

„Nem hiszem, hogy a klub egy mérkőzés alapján fog dönteni a jövőmről. Szerintem az egész szezont fogják megvizsgálni, hogy mi működött jól és mi rosszul, és az alapján fogják értékelni a helyzetet. Meglátjuk mi fog történni."

Az "Öreg Hölgy" az utóbbi hetekben kiváló formának örvend, hiszen az AC Milan ellen elszenvedett 3–0-ás vereség óta sorozatban 3 mérkőzést nyertek meg a torinóiak, és eltökélten várják a Bologna elleni mérkőzést:

„Hiszünk a BL-ben. A milánói meccs után letörtek és elkeseredettek voltunk, de összeszedtük magunkat. Életben tartottuk az esélyeinket, bár ehhez kétségtelenül az előttünk lévő csapatok botlásai is kellettek. Magunkra és a feladatunkra kell koncentrálnunk, és aztán meglátjuk mit játszanak a többiek."

– zárta gondolatait Pirlo.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Bologna-Juventus mérkőzést rendeznek vasárnap, a Juventus győzelme 1.23-as pénzt fizet.