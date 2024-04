Ancelotti: Courtois visszatérhet a Cadiz ellen

Pedig márciusban úgy tűnt, hogy vége az idényének.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Real Madrid edzője helyzetjelentést adott a sérültek állapotáról.

A cikk lejjebb folytatódik

Carlo Ancelotti természetesen ismét a sajtó rendelkezésére állt, ahol a Real Madrid sérültjeiről, betegeiről adott jelentést. Jude Bellingham hasi panaszok miatt nem edzett délelőtt a csapattal, Rodrygo influenzás tüneteket produál, de az olasz szakember szerint mindkét játékosnál van esély a játékra.

Ferland Mendy viszont kihagyja a Real Sociedad elleni bajnokit, ugyanis szeretné, ha a Bayern ellen 100%-os állapotban lenne a francia szélsővédő.

Thibaut Courtois-ról is megszólalt Ancelotti, a hálóőr még 2023 augusztásának elején szenvedett keresztszalag-szakadást. Már a sérülés után is arról szóltak a hírek, hogy a belga kapus számára véget ért a 2023–2024-es idény, de a felépülése olyan jó ütemben haladt, hogy felvetődött, már márciusban visszatér, azonban újra meg kellett műteni.



Úgy tűnik azonban rendbe jött Courtois, aki már játszhatna is a Cadiz ellen - május 5-én -, de az olasz edző elmondta, hogy Lunin remek formája miatt nem sürgetik a visszatérését.