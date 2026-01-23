Brazíliában még a világbajnokság előtt dönthetnek Ancelotti jövőjéről

Bár alig fél év választ el minket a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtjától, a brazil szövetség (CBF) már most egyértelmű üzenetet küldött: Carlo Ancelotti marad a Selecao élén. A brazil „Globo Esporte” értesülései szerint a felek megállapodtak a szerződés meghosszabbításáról, amely a tervek szerint egészen 2030-ig szól – szúrta ki a Bild sportrovata.

A portál értesülése szerint a hivatalos bejelentés februárra várható, de a hírek szerint Ancelotti eddigi szerződéséhez hasonló feltételekkel folytathatja a dél-amerikai válogatott élén: évi körülbelül tízmillió eurós alapfizetés és különböző bónuszok szerepelnek az új kontraktusban. A 66 esztendős olasz szakember tavaly nyáron, a Real Madridtól való távozása után vette át a brazil válogatott irányítását, és az előrehozott hosszabbítás azt mutatja, hogy a brazil szövetség elégedett munkájával.

A döntés azonban meglepő időpontban érkezett: Ancelotti eddig egyetlen nagy tornán sem irányította a Selecao-t, a 2026-os világbajnokság lesz az első komoly próbája. A csoportkörben Brazília Marokkóval, Haitival és Skóciával találkozik majd a C csoportban.

Ancelotti eddig nyolc mérkőzésen vezette Brazíliát a kispadról, a mérleg négy győzelem, két döntetlen és két vereség. A vereségek egy barátságos mérkőzésen Japán ellen (2–3) és a világbajnoki selejtezőben Bolívia ellen (0–1) születtek, ahol a Selecao az 5. helyen zárta a csoportot. Mindazonáltal a szövetség bizalma töretlen, ami az új szerződés előrehozott aláírásában is megmutatkozik.