Ancelotti a szaúdiak gigaajánlatáról viccelődött: "Gyalog is mennék, repülő sem kéne..."

"Lehet, hogy egy napon jól fogom érezni magam Szaúd-Arábiában..."

Továbbra is kérdéses Carlo Ancelotti jövője a Real Madridnál, a 64 esztendős szakembernek ugyanis a szezon végén lejár a szerződése, s egyelőre nem tudni, hogy megy, vagy marad a spanyol fővárosban.

A Királyi Gárda szombaton a Betis otthonába látogat, a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Ancelottit arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a spanyol golfozó, Jon Rahm 500 millió dollárért igazol Szaúd-Arábiába.

"Gyalog is mennék, repülő sem kellene. Csak viccelek. A világ változik, és változni is fog, ez senki számára nem meglepő. Nem vagyok golfszakértő, de számomra Jon Rahm tűnik a legjobbnak" - vágta rá a Blancók trénere, akit természetesen arról is faggattak, ő kapott-e ajánlatot az araboktól.

„Nem, nem hívtak. Más elképzeléseim vannak. Soha nem a pénzt néztem, mert olyan családban nőttem fel, ahol ez nem volt fontos. Az az igazság, hogy van pénzem. Számomra az a fontos, hogy jól érezzem magam. Lehet, hogy egy napon jól fogom érezni magam Szaúd-Arábiában is, de egyelőre itt érzem jól magam" - válaszolta.