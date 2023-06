Ami sok, az sok: akkora fizetést kért a PSG játékosa, hogy még a szaúdiak is nemet mondtak

Mekkora összeget kérhetett, amit még a Közel-Keleten sem fizetnek ki?

Georginio Wijnaldum 2021-ben ingyen érkezett a Paris Saint-Germainhoz, miután lejárt a szerződése a Liverpoolnál.

A 32 éves hollandot a PSG és a Barcelona is körbeudvarolta 2021 nyarán, végül a francia fővárosban kötött ki. Első szezonja nem sikerült jól a középpályásnak, kölcsön is adták José Mourinhónak az AS Romához. A jó kezdet után egy edzésen elszenvedett sérülés hátráltatta karrierjét, ami miatt fél évig harcképtelen volt.

A kölcsöne lejártával idén nyáron visszatért Párizsba, azonban nem tudni merre lesz a következő szezonban.

Számos klub jelezte már érdeklődését a játékjoga megszerzésére, többek között a holland Eredivisie bajnokságban szereplő Feyenoord és a PSV Eindhoven, írja a Foot Mercato portál.

A Newcastle egykori középpályása nemrégiben kommentálta ezeket a híreket.

„Mindenféle dolgot olvastam a PSV-ről és a Feyenoordról az elmúlt napokban. Minden lehetőséget nyitva hagyok ezen a nyáron. De most nem a prioritás a visszatérésem Hollandiába."

A francia portál azt is megemlíti, hogy Wijnaldumnak ajánlatai vannak a játékosok körében közkedvelt szaúdi ligából. Azonban a holland középpályás akkora összeget kért, amelyet egyetlen keleti csapat sem szándékozik kifizetni érte, a játékos jóval túlárazta magát. A jelenlegi fizetése 8,5 millió font a PSG-nél, a holland pedig inkább a hírekben megjelent Cristiano Ronaldo (173 millió font) és Karim Benzema (172 millió font) által elkért összegekhez viszonyította saját bérigényét.

A 32 eszetnőd középpályás a PSG-nél való folytatást sem zárta ki, de amennyiben lehetősége adódik szívesen igazolna Szaúd-Arábiába.

"Ha [PSG-nél] azt mondják, hogy meg akarnak tartani, akkor maradok."

-mondta el a francia L'Equipe újságnak.

