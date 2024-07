Amerikában még a baseball-meccsen is Szoboszlaiék a sztárok?! - videóval

A Liverpool kiválóságai megnéztek a Philadelphia Phillies-New York Yankees találkozót, ahol üdvrivalgással fogadták őket.

Magyar idő szerint holnap hajnalban az Arsenal ellen játssza második felkészülési mérkőzését a Liverpool az amerikai felkészülési időszakban, Szoboszlaiék pedig a pihenés közben megragadták az alkalmat és kilátogattak egy baseball-meccsre.

Szoboszlai Dominik mellett Mohamed Szalah-t, Andrew Robertsont, és Konstantinos Tsimikast is felfedezhették a kilátogató nézők a nagy kivetítőn, akik ráadásul végül hatalmas ujjongással fogadták a focistákat, sőt, még a Liverpool jól ismert himnusza, a You'll Never Walk Alone is felcsendült.