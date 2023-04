Az UEFA elnöke szerint az amerikai nézettség száma már nem elhanyagolható.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke elmondta, hogy a labdarúgás népszerűségének növekedése az Egyesült Államokban kihathat az európai futballra, így lehetséges, hogy a klubfutball egyik legnagyobb eseménye, a Bajnokok Ligája döntője egy nap az államokban lesz.

Idén Isztambulban, jövőre Londonban, majd 2025-ben Münchenben rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőket. Az UEFA jelenleg még nem jelölt ki helyszíneket a németországi döntőt követően, így joggal merült fel a kérdés, hogy vajon hová viszik majd az európai klubfutball legnagyobb eseményét.

Ceferin most választ adott arra a kérdésre is a Men In Blazers adásában, hogy milyen lehetőségeken gondolkodnak Európán kívül is.

„Valójában az döbbentett meg, hogy a 2020-as Eb-döntőnket, az európai válogatott döntőket többen nézték az Egyesült Államokban, mint az NBA-döntőket. Amire szintén rácsodálkoztam, az az, hogy az Eb 30 meccsén minden meccs nézettsége Super Bowl szintű nézettség volt. Szóval szerintem jól állunk. A probléma az időeltolódás. A futball rendkívül népszerű manapság az Egyesült Államokban.

Lehetséges, hogy egyszer Amerikában rendezünk Bajnokok Ligája döntőt.

„Az amerikaiak követni fogják az európai futballt, ahogy az európai kosárlabda szerelmesei az NBA-t. Amerikai válogatottról: minél több játékosuk játszik Európában, annál jobb lesz a válogatottjuk.”

-zárta gondolatát az UEFA elnöke.

