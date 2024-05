Amerikába igazolhat a dortmundi legenda

Samir Nasri beszélt erről.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Marco Reus jövője hamarosan eldől.

A Dortmund a keddi nap folyamán bejutott a BL-döntőbe Párizsban, de természetesen az ünneplés közepette is témát szolgáltatott Marco Reus jövője. A német múlt héten jelentette be, hogy 12 év után elhagyja a BVB-t.



Fabrizio Romano értesülései szerint Reus komolyan fontolgatja, hogy az Egyesült Államokba igazoljon ingyen a nyáron, sőt, Samir Nasri a Canal+ csatornának elmondta, hogy ő személyesen is már beszélt erről a szélsővel.



Egy nagy halat már kifogott az MLS a tavasszal, Olivier Giroud a Los Angeles FC játékosa lesz.