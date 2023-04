Amerika: Sallói gól és gólpassz a kupában - VIDEÓ

Végül hármat gurítottak az ellenfélnek.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

3-0-ra nyert a Kansas City a Tulsa Athletic elleni US Open Cup harmadik fordulójának mérkőzésén.

Sallói Dániel kulcsszerepet vállalt abban, hogy a Kansas City végül bejutott a legjobb 32 csapat közé az amerikai US Open Cup-ban. A magyar válogatott támadó a 32. percben talált be egy remek átlövést követően. Sallói kiválóan hámozta át magát három védőn is, majd a kapu bal alsó sarkába tekert. Sallóinak ez volt a nyolcadik gólja az Amerikai Kupában.

A fordulás után sem állt le a 26 éves játékos, az 53. percben gólpasszal vette ki a részét a támadásból. A magyar játékos szépen fordult le a büntetőterületen belül ellenfeléről, majd ballábbal kiváló asszisztot adott Alan Pulidonak.

A mérkőzés 60. percében lehozták Sallóit, így már csak a kispadról nézte Marinos Tzionis találatát. A végeredmény 3-0 lett a Kansas City javára.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Real Kansas City-Montreal bajnokin a hazai győzelem 1.92, a döntetlen 3.65, a vendég siker 3.75-szörös szorzóval fogadható.(x)