Álom a siker? Dehogy! Ez még annál is jobb, hiszen ez a valóság

Tudom, magánügy, de azt álmodtam az éjjel, hogy a magyar válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, aztán megnyerte a csoportját és közben a a és a ellen játszik a BL-ben, egy évvel azt követően, hogy a Fehérvár az Európa-ligában a ellen ikszelt Budapesten.

Felébredtem, bekapcsoltam a tévét és bemondták, hogy a magyar válogatott 2–0-ra legyőzte a törököket és az oroszokat, meg a szerbeket is megelőzve első lett a csoportban, vagyis feljutott a németek, az angolok, a franciák meg a spanyolok mellé az A-divízióba és közben azt is mondták a sporthírekben, hogy az EB-re is készülünk, de az élet megy tovább, mert a jövő héten a Ferencváros a Juventushoz megy a BL-ben,

Szóval ez nem álom, ez a valóság, még akkor is, ha hihetetlen.

Több csapat

Mert voltak itt horrorisztikus időszakok is.

Emlékszünk 2017-re? Kikaptunk Andorrától és elvert minket Luxemburg is. Egy évvel a bravúros EB-szereplés után azt hittük, hogy már tényleg vége, volt egy fellángolásunk, de soha többé nem lesz futballunk. Túl voltunk addigra már sok mindenen, alázott már minket Izland, Málta, Ciprus és akkor még a nagyon nagy pofonokról – szovjetek, hollandok, stb. – nem is beszéltünk. Rémes volt.

De most, 2020. novemberében felébredhetünk. Talán végleg. Mi kellett ehhez?

Egyrészt jót tett a labdarúgásnak, hogy van az MLSZ-nek egy olyan elnöke, akit végre komolyan lehet venni. Nem egy volt partjelző, akit a korábbi bírója irányít, nem egy kétes alak, akinek a regnálása alatt fel kellett függeszteni az elnökséget, vagy nem egy másik sportágban sikeres vállalkozó, aki poroszos szigorral próbált nekiesni a futballnak – „rend, fegyelem, törvényesség” –, hanem egy ember, akit nem lehet megkerülni. Legendákat hallani arról, hogy Csányi Sándor miként vezeti a szövetséget, de úgy tűnik, hogy jól csinálja. Beszélik, hogy egy alkalommal nem dobott ki az irodájából egy klubvezetőt, akinek kétes TAO-ügyei vannak, hanem be sem engedte, ellenben azt az embert, aki időpontot mert adni a csalás gyanújába keveredett ügyvezetőnek, úgy kivágta, mint azt a bizonyos macskát, akinek éppen nagy dolga készülődik.

Csányi Sándor is hibázott, ez nem kérdés. Mert ugye Leekens kinevezéséről a többség abban a pillanatban tudta, hogy hiba, amikor a jó belga aláírta a szerződését. Az sem volt egy nagy ötlet, hogy Pintér Attilát ültette a válogatott kispadjára. Ugyanakkor végül az egészből jól jött ki, mert előbb Dárdai Pál, majd Marco Rossi megmentette a csapatot. A lényeg az, hogy egy köztiszteletben álló, megbecsült, komoly ember vezeti a labdarúgást végre.

Az elnöknek van még egy képessége, amely nem sok közszereplőnek adatik meg. Behúzott a futballba komoly cégeket. Az OTP mellett ott áll a labdarúgás mellett a MOL, a Szerencsejáték Zrt. és még sorolhatnánk. Erre vélhetően csak Csányi Sándor lehetett képes.

És akkor itt van Marco Rossi – talán jöhetett volna előbb is, de így sem rossz.

Az olasz szakembernek van elképzelése arról, hogy mit akar és becsüli azt a lehetőséget, amit Magyarországon kapott. Hazájában maximum a második, vagy a harmadik vonalban dolgozhatna. Itt bajnoki lett a Honvéddal, aztán Dunaszerdahelyről visszatérve csodát tett a válogatottal is. Nála nincs motiváltabb edző a világon és ennek biztosan az is az oka, hogy meg akarja mutatni az olaszoknak: lehet az is remek szakember, aki nem volt világbajnok futballista. Minden megmozdulásából, szavából érezni, hogy szereti annyira a mi hazánkat, mint a sajátját. Érti a futballt, érzi a magyar játékosok rezdüléseit és hiába nem tud még tökéletesen magyarul, át tudja adni azt, hogy mit kell tenni a sikerhez. Hiteles ember – olyan, mint az OTP elnöke – és így mindenki elfogad neki mindent. Marco Rossinál jobb dolog nem történhetett volna a magyar futballal. Az EB-re jutás, a Nemzetek Ligája feljutás talán elég motivációt jelent neki, hogy sokáig maradjon a kapitány.

Tegyük hozzá, hogy a sikerekhez kellett egy kis szerencse is. Nemcsak a pályán, hanem az életben is. A csillagok állása lehetővé tette, hogy Szoboszlai Dominik, Kalmár Zsolt, Varga Kevin, Orbán Wili, Gulácsi Péter, Nagy Ádám és Sallai Roland egyszerre legyen abban a korban, hogy a válogatottban meghatározó legyen. Ez lehet a mi új aranygenerációnk, olyan amilyen nem volt 1986 óta. Kiegészülve az „öregekkel”, vagyis Szalai Ádámmal, Fiola Attiláva, Nikolics Nemanjával van egy olyan csapatunk, amelyben nem nagyon van hibapont. És ebben a csapatban még sok van, hiszen a játékosok jelentős része a pályafutása elején jár. Ha tovább állnak és komolyabb csapatokban kapják majd meg a hétköznapi képzést és terhelést, akkor még szebb lesz a jövő. Azt pedig tekintsük valamiféle különleges csodának, hogy a törököket a magyar B-válogatott küldte haza pont nélkül. Van kikből válogatni.

A válogatott sikeréhez még egy összevető kellett. A bizalom.

Bíznak a csapatban a szurkolók. Ott áll mögötte a teljes hazai labdarúgás. Nincs elvtelen, megalapozatlan kritika a médiában és a magyar állam is mindenben segíti a futballt. Utóbbin persze lehet morogni – csak ne most, könyörgöm! –, hogy miért erre kell költeni a pénzt, amikor annyi minden másra lehetne. A labdarúgásra nem kell költeni a pénzt, de lehet. Mert van. Meg még nagyon sok minden másra is van, még akkor is, ha tudjuk, hogy sok másra lehetne sokkal többet is költeni. A pénzt és a bizalmat nem elveszi mástól a labdarúgás, hanem kapja és ma már mondhatjuk, hogy ki is harcolta és milyen érdekes, hogy a foci korábbi nagy kritikusai most fürdőznek a siker fényében.

Hitelesség, szakmaiság, egy kis szerencse és bizalom – ez kellett ahhoz, hogy az álmunk valóság legyen és lássuk, hogy az élet minden álomnál sokkal szebb. Mert tényleg ott vagyunk az EB-n, bejutottunk a Nemzetek Ligája elit osztályába és egy évvel a Fehérvár–Chelsea 2–2 után a Ferencváros a Juventushoz látogat.