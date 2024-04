„Álmodtam egy világot magamnak!” – avagy Nyíregyháza-Ferencváros rangadó

Nagy nap elé néznek Balmazújvárosban, újra megtelik a stadion élettel, jön a Magyar Kupa másik elődöntője.

Rászántam a délelőttöt, és elmentem Nyíregyházára és Balmazújvárosba is, hiszen a szabolcsiak a hajdú-bihari településen fogadják este a Ferencvárost, mi is van ma ezeken a helyeken.

Már kedden este arról írtak a közösségi médiában egy balmazújvárosi csoportban, hogy megy a zúgolódás a településen, miért nem jutottak jegyhez a helyiek a Magyar Kupa rangadójára, meg hogy bezzeg a pályájuk jó a nyíregyháziaknak.

Egy, valószínűleg nem puszira kapták meg a Szabolcs vármegyeiek a pályát, másrészt, az sehol sem jellemző, hogy az adott városnak tartanak fent jegyeket, elfogyott, puff, szóltak, jelezték, hogy mindenki időben vegye meg a belépőjét.

Kivetítőn is közvetítik egyébként Balmazújvárosban a meccset, de a felfokozott hangulat az már délelőtt is érezhető volt. Biztos sokan emlékeznek, mikor a Balmazújváros épp a Ferencváros ellen játszott és esett ki annak idején az NB I-ből. Ha Rudolf Gergely akkor, ott nem lesről lövi azt a gólt...

De sokakban biztos azok az emlékek is felmerülnek, mikor az NB II-ben vívott nagy csatát a Nyíregyháza és Ferencváros, otthon, telt ház előtt 3-1-re győzött is a szabolcsi alakulat. De volt az NB I-ben is mérkőzése a piros-kékeknek és a zöld-fehéreknek. Most pedig itt az újabb összecsapás, telt ház előtt, nagy nyíregyházi álmokkal.

Apropó Nyíregyháza, a vasútállomáson énekelték ma sálakkal fiatalok, hogy "álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt...". Hát ha még az álomból valóság is lesz... Persze az a Ferencváros az ellenfél, mely legutóbb ugyan ikszelt a Kisvárdával az NB I-ben (0-0), de hosszú ideje legyőzőre nem talált. Jó formában van mind a két csapat, ebből pedig lehet egy jó meccs, parázs hangulattal, és akár egy hosszúra nyúló éjszakával.

De, hogy ki álmodhatja tovább a Magyar Kupa-győzelmet, az este kiderül.

MI ott leszünk, kövesse velünk az eseményeket!