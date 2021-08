Allegri: „Már nem foglalkozhatunk Ronaldóval!”

Csúnyán beragadt a Juventus, az új edző türelmet kért.

Kevesen gondolták, hogy a Serie A első két játéknapja után az Internazionale és a Juventus között öt pont lesz a különbség a milánóiak javára – sőt a Lazio is ennyivel előzi a zebrákat, de a forduló végére a Napoli, a Roma és a Milan is csatlakozhat ezekhez a csapatokhoz. A Juve a nyitányon 2–2-t játszott az Udinese stadionjában, majd szonbaton hazai környezetben 1–0-ra kikapott az Empolitól.

Nyilván az nem sokat segített a csapatnak, hogy a második találkozó előtti napokban elveszítette Cristiano Ronaldót. Egy ilyen jellegű változás minden csapatot megzavarnak, ráadásul a torinói kispadon Massimiliano Allegri is visszatérő. A szakember az Empoli elleni kudarcot követően nem sírt, nem panaszkodott és nem akarta túldramatizálni a helyzetet.

„Jól kezdett a csapat, de nem tudott gólt szerezni. Sokat futottunk, de szétesett egy kicsit a játékunk, így előnybe került az Empoli. Csapatként kell kijünnünk a gödörből, ami ebben a pillanatban nem könnyű, de van ,ég időnk. Értékes játékosaink vannak és összekapja magát az együttes.”

Érdekes volt, hogy az Empoli elleni találkozón sok hiba csúszott a torinói játékba.

„Őrület mennyi baki volt a játékban. Azt nem gondolhatja senki, hogy majd megyünk előre és könnyedén megnyerünk minden meccset. A mostani helyzetből fejlődni kell. Udinében láttuk, hogy mit nem szabad tenni, de most kaptunk egy újabb lecék. Nyugalomra van szükségünk.”

Ahhoz, hogy a csapat összekapja magát valóban a türelem lehet a legfontosabb.

„Ez a Juventus, de most tele vagyunk fiatalokkal, akiknek még sok tapasztalatot kell szerezniük. Nem lehet egyből nulláról tízre ugrani.”

Allegri pozitívan nyilatkozott Manuel Locatelli játékával kapcsolatban is, de nemcsak őt, hanem Danilót, Bonuccit és Cuadradót is kiemelte. És persze szó esett Cristiano Ronaldóról is.

„Rendkívüli játékos, de már csak egy éve volt hátra a szerződéséből. És már nem foglalkozhatunk vele. Nagyon jó csapat áll a rendelkezésremre.”

