Allegri elmondta, milyen szerepet szán Ronaldo-nak

Megtartotta második torinói kinevezése utáni első sajtótájékoztatóját Massimiliano Allegri a Juventus régi-új vezetőedzője.

„Tizennyolc évesnek éreztem magam, amikor elkezdődtek az edzések, egészen izgatott voltam. A múltról már nem akarok beszélni, most egy új szakasz kezdődik egy kiváló csapattal. Sok fiatal tehetségünk van, akik megkapják majd a lehetőséget és fejlődhetnek majd, rájuk külön figyelünk, mert ők ennek a klubnak a jövőjét jelentik. Velük együtt a tapasztalt játékososoknak – Ronaldo, Chiellini és Bonucci – kell sikeressé tenniük a csapatot.”

A csapattal immár együtt készül Cristiano Ronaldo is, akinek kérdéses (volt?) a jövője.

„Nagyszerű bajnok, rendkívüli játékos és okos ember. Beszéltem vele és elmondtam neki, hogy ez egy fontos év lesz. Most nagyobb a felelőssége, mint három évvel ezelőtt. A gólok mellett a pályán is igazi vezérnek kell lennie és ebben a tekintetben is nagyon sokat várok tőle. Azt egyelőre nem tudom, hogy a pályán milyen szerepet kap majd, de abban biztos vagyok, hogy gólt szerez majd. Ő és Dybala, két igazi mesterlövész, még az edzéseken sem nagyon hibáznak.”

Dybalával kapcsolatban elmondta a szakember, hogy sokat vár tőle, ugyanakkor bízik is benne és ebben a szezonban a támadó lett a csapatkapitány-helyettes. És a szabdrúgások terén is fontos szerepe lesz:

„Ronaldo rúgja messzebbről, Dybala közelebbről” – fogalmazott nevetve Allegri.

A vezetőedző arról nem beszélt, hogy miként áll Locatelli szerződtetése a Sassuolótól, mint mondta ez gazdasági kérdés, amivel nem foglalkozik.

Allegri azt viszont elárulta, hogy miként mondott nemet már két alkalommal is a Real Madrid ajánlatára.

„Kétszer mondtam volna nemet? Valóban. Ebben az évben. Köszönetet kell mondanom Perez elnöknek a lehetőségért, de én átgondoltam a helyzetet és a Juvét választottam. Szeretem ezt a klubot és hiszek a csapatban.”

