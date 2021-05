Allegri álma: Pogba-Ronaldo csere

Massimiliano Allegri érkezésével megkezdődtek a találgatások, hogy hogyan is fog kinézni a Juventus kerete a következő szezonban. A Zebráknál elsősorban a középpálya szorul átalakításra, megtartanák Arthurt és Bentancurt, átadólistára kerülne viszont Rabiot és Ramsey is. Erősítésként az egyik kiszemelt a Sassuolo 23 esztendős olasz játékosa, Manuel Locatelli, akit a hírek szerint a Shakhtar Donyecknél is szívesen látnának.

Az olasz calciomercato.com azt írja, az 53 esztendős olasz tréner legfőbb álma, hogy visszacsábítsa Torinóba Paul Pogbát. A Manchester United francia középpályásának jövőre lejár a szerződése a Vörös Ördögöknél, s az is elképzelhető, hogy az ügyletbe bevonják Cristiano Ronaldót is, aki mindig is hangoztatta, hogy az MU közel áll a szívéhez, ráadásul egyre erősebbek a pletykák, hogy a nyáron távozna Olaszországból.

Pogba 2012 és 2016 között már szerepelt a Juventusban, ahová akkor is Manchesterből érkezett.

Ha a csereüzlet nem jönne be, Pogba alternatívája lehet még az Udinese argentinja, Rodrigo de Paul, vagy Hakan Calhanoglu, akinek június végén lejár a szerződése az AC Milannál.

