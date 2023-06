Állandó fájdalmai vannak, véget érhet az egykori Barcelona-ikon karrierje!

Idő előtt szögre akaszthatja a cipőt a támadó!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egyre elviselhetetlenebb térdproblémái vannak Luis Suáreznek, aki már a visszavonulását tervezi. A 36 esztendős uruguayi támadó jelenleg a brazil Gremio játékosa, de könnyen lehet, hogy nem tölti ki jövő decemberig szóló szerződését.

Hol folytatja pályafutását Kerkez Milos? Marad az AZ Alkmaarban (1.65), eligazol a Benficába (2.10) vagy az AC Milanban köt ki (3.50)? (x)

Suárez ugyanis makacs térdsérüléssel bajlódik, ezért folyamatosan injekciókra és speciális kezelésekre van szüksége a fájdalmai miatt, elővigyázatosságból már azt is megtiltották neki, hogy műfüves pályán játsszon.

"Sok injekcióra és gyógyszerre van szüksége. Elérte a határait, de nem tudjuk, mikor lesz az utolsó mérkőzése" - nyilatkozta a Gremio elnöke, Alberto Guerra, aki azt is hozzátette, az is elképzelhető, hogy a csatárnak előbb-utóbb térdprotézis műtétre is szüksége lehet.

A Goal információi szerint Suárez már meg is kezdte az egyeztetéseket a klubbal a befejezést illetően.

Csapattársa, João Paulo Bitello szerint a támadó sokat panaszkodik a fájdalmaira, túl van terhelve, óriási veszteség lesz számukra, ha visszavonul, de az egészsége az első.

Suárez tavaly decemberben csatlakozott a Gremióhoz, ahol 25 mérkőzésen 11 gólnál jár.

Pályafutását Európában a Groningennél kezdte, majd az Ajax, a Liverpool, a Barcelona és az Atlético Madrid játékosa volt, mielőtt visszatért volna Dél-Amerikába.