Hivatalos: a Newcastle United egykori játékosa a francia bajnokesélyesnél folytatja

A nyári átigazolási időszakban Szaúd-Arábiából Mexikóba szerződött Allan Saint-Maximin, most pedig visszatért Európába, a francia Lens-hoz. Mindössze fél szezon erejéig kötelezte el magát a Club America csapatához, így ingyen térhetett vissza a francia első osztályba.

A Newcastle United egykori szélsője 2019-20 és 2022-23 között négy szezont töltött el Angliában, majd 27 millió euróért leigazolta az al-Ahli. Jóllehet, mindössze egy kiírást játszott ténylegesen a szaúdi élvonalban, hiszen a mögöttünk hagyott idényben már török Fenerbahcét erősítette kölcsönben.

A mexikói elitcsapat dresszét 15 alkalommal ölthette magára, összesen három góllal és két gólpasszal örvendeztette meg a szurkolókat.

Új csapata, a Lens erőn felül teljesít az idei évadban a francia élvonalban, hiszen fordulókon keresztül megelőzte az egyeduralkodó Paris Saint-Germaint, de még 20 kör után is csak két ponttal van lemaradva az azóta élre álló párizsiaktól.

