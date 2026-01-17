Felrobbant az internet: Angliába igazolhat a világ legszebb focistanője!

A BBC információi szerint Alisha Lehmann félév után elhagyhatja a Comót, és visszatérhet egykori sikerei helyszínére, Angliába. Az angol lap beszámolója szerint az angol női első ostályú bajnokságban szereplő Leicester City már felvette a kapcsolatot a Comóval, és a tárgyalások megkezdődtek a klubok között.

A Sky cikkében hozzáteszi: egyelőre nem dőlt el, hogy a „Rókák” kölcsönben vagy véglegesen szeretnék megszerezni Lehmann a januári átigazolási ablakban.

A világ legnépszerűbb női labdarúgójaként számon tartott Lehmann – aki több mint 16 millió Instagram-követővel rendelkezik – félév alatt kilenc mérkőzésen lépett pályára a Como színeiben, és egy gólt szerzett.

Alisha Lehmann korábban Liverpoolban is megfordult

A 26 éves támadó korábban a West Ham, az Everton és az Aston Villa csapataiban szerepelt Angliában. A WHU-nál 2018 és 2021 között, a liverpooli kékeknél – a West Hamtől kölcsönben – 2021 januárja és júniusa között, az Aston Villába 2021 és 2024 között szerepelt, mielőtt 2024 nyarán a Juventushoz igazolt volna.