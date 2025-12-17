Bár még egy éve sincs, hogy a La Ligában szereplő Sevilla 2025 januárjában leigazolta volna Ruben Vargast, teljesítményével kiérdemelte, hogy felfigyeljen rá egy Premier League-klub. Angol kiadásunk arról ír, hogy a Leeds United szeretné megerősíteni keretét a téli átigazolási időszakban, miután a jó szezonkezdet után visszacsúszott a táblázaton.

Az Orgullo Biri nevű spanyol lap információi szerint 20 millió eurót sem sajnálna a svájci válogatott játékosért, akinek egészen 2029-ig szól a szerződése az andalúzokkal. Nem csoda az érdeklődés, hiszen Vargas hamar alapemberré nőtte ki magát, miután Augsburgból Sevillába tette át a székhelyét: 13 mérkőzésen lépett pályára ebben a szezonban, ezeken három gólt és négy gólpasszt jegyzett.

Ugyan az elmúlt három bajnoki találkozó izomsérülés miatt nem jutott szóhoz, ez nem tántorította el Daniel Farke csapatát attól, hogy ajánlatot tegyen a 27 éves labdarúgóért.

Csakhogy nem biztos, hogy Vargas még a német szakember kezei alatt fog játszani. Az angol sajtó ugyanis már Farke menesztéséről cikkez, annak ellenére, hogy az elmúlt három találkozóján öt pontot gyűjtött az együttes a bajnokságban. Jelenleg a 17. helyen áll a Leeds, három ponttal megelőzve a már kieső West Hamet.

