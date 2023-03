"ÁLHÍREK!" - írta ki Messi apja három állítást is megcáfolva

Messi jövője továbbra is bizonytalan, így egyre több kacsa hír röppen fel.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Több hamis információ is napvilágot látott az utóbbi napokban Lionel Messi jelenlegi helyzetével és jövőjével kapcsolatban.

A legújabb állítások szerint Messi idő előtt otthagyta a Paris Saint-Germain edzését. Most a játékos édesapja, Jorge Messi egy Instagram sztoriban tagdta ezt az álhírt és további két hamis információt.

Messi apja továbbá tagadta, hogy fia új kéréseit, szerződési feltételeit a PSG nem fogadja el és elállnak az üzlettől. Habár továbbra is kétséges a játékos sorsa Franciaországban a hírek alaptalannak bizonyultak. Mint ahogy az is, hogy az argentin 600 millió eurós fizetést kér az Al Hilal csapatától. Viszonyításképpen a frissen Szaúd-Arábiába szerződött Cristiano Ronaldo fizetése is 200 millió euró körül van.

Az idősebbik Messi továbbá még hozzátette: "Meddig fognak hazudni??? Hol vannak a megalapozott információk??? Ahhh mi ez az egész... OKÉ!!!" – írta a közösségi oldalakon. „Sokak számára, nem hiszek semmit... NEM FOGJUK TŰRNI A TÖBBI KITALÁLT TÖRTÉNETET, HOGY KÖVETŐKET SZEREZZÜNK!"

Még mindig nem tudni, hogy Messi hol fog futballozni a következő szezonban. Christophe Galtier állításai szerint a támadó boldog Párizsban, míg a szaúdi Al-Hilal a hírek szerint hatalmas üzletet ajánl Lionel Messinek, hogy a Közel-Keletre költözzön. Guillem Balague újságíró kizárta annak lehetőségét, hogy Messi visszatérjen a Newell's Old Boyshoz, és azt mondta, hogy az argentin válogatott támadó egy elit klubban akarja folytatni karrierjét.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A PSG-Rennes bajnokin a hazaiak győzelme 1.44, a döntetlen 5.10, a vendégsiker 6.25-szörös szorzóval fogadható.(x)