Meglepő fordulat körvonalazódik Trent Alexander-Arnold jövőjében: alig egy évvel madridi szerződése aláírása után a Real Madrid már az angol válogatott hátvéd eladását fontolgatja, miközben több európai topklub és egy Premier League-csapat is élénken figyeli a helyzetét.

Alexander-Arnold tavaly nyáron 10 millió fontért érkezett a Liverpooltól a spanyol fővárosba, a Real Madrid ugyanis nem várta meg, hogy lejárjon a védő szerződése az angol klubbal. A jobb oldali védő már az érkezését követően pályára lépett a klubvilágbajnokságon, ahol öt mérkőzésen szerepelt, ám a szezon során eddig nem tudta igazán stabilizálni a helyét a csapatban.

Az idényben eddig 11 tétmeccsen jutott szóhoz – ebből nyolcszor a La Ligában –, ám a spanyol Fichajes beszámolója szerint a beilleszkedése korántsem alakult zökkenőmentesen. Sérülések nehezítették az integrációt, amikor pedig egészséges volt, a teljesítménye nem érte el a klub által elvárt szintet.

A lap úgy tudja, a 27 éves játékos csalódott, ez pedig megnyithatja az utat egy esetleges klubváltás előtt, még annak ellenére is, hogy Alexander-Arnold hat évre kötelezte el magát a Realhoz.

A Bayern és a Newcastle szállhat versenybe a védőért

A helyzetre elsőként a Bayern München reagált, amely figyelemmel kíséri az eseményeket. Vincent Kompany vezetőedző számára a jobb oldal megerősítése kulcsfontosságú, ideális megoldásnak tartja a spanyol fővárosban egyelőre csak kallódó védőt, különösen pontos beadásai miatt.

Ugyanakkor a Bayernnek komoly riválisa lehet: a Fichajes szerint a Newcastle United is figyeli a játékos helyzetét. Az angol klub érdeklődése akár komoly licitháborút is elindíthat, ugyanakkor az angol válogatott játékos olyan projektet keres, ahol vitathatatlan kulcsszereplő lehet – ezt Newcastle-ben akár meg is kaphatná.

A hírek szerint a „szarkák” tisztában vannak az üzlet nehézségével, de készek lennének hivatalos ajánlatot tenni. A sajtóban 40 millió euró körüli összeg szerepel, amely máris nyereséget jelentene a Real Madridnak.