Alexander-Arnold megtört: Fényes nappal követtek el gyilkosságot a Liverpool edzőpályája mellett

Angliában nem a sporthírekbe, hanem a bűnügyi hírekbe került be, hogy még szerdán este fél hétkor a 36 éves Rikki Berry gyilkosság áldozata lett, lelőtték – számolt be a szomorú hírről a Magyar Nemzet.

A portál beszámolója szerint a bűncselekmény a Liverpool edzőpályájának közelében történt, a várostól tíz kilométerre fekvő Kirkby településen, ahol Szoboszlai Dominik és társai is készülnek. A fiatalkorúak bűnözése ellen harcoló Trent Alexander-Arnold megtörten nyilatkozott.

A cikk lejjebb folytatódik

Liverpoolban az elmúlt két évben hárman is lőfegyveres gyilkosságok áldozatai lettek, és most a 36 éves Rikki Berryt is lelőtték, ráadásul fényes nappal. A liverpooli hatóságok már találtak is egy potenciális elkövetőt, egy húszéves helyi férfit, akit le is tartóztattak.

A Liverpool játékosa, Trent Alexander-Arnold, valamint a korábbi liverpooli legenda, Jamie Carragher támogatnak egy jótékonysági szervezetet, amely hátrányos helyzetű gyermekeket segít azzal a céllal, hogy visszaszorítsa a fiatalkorúak bűnözését, a 25 éves védőt ezért is fájdalmasam érintik a történtek.

„Szívszorító az ilyen hírekkel szembesülni, és mindannyian ezt érezzük, valahányszor ilyen történik. Imádkozom minden családhoz, amelyeket erőszak sújt"

– nyilatkozta megtörten a Mirrornak Trent a szerdai tragédiára utalva.

A játékos egyúttal azért bízik benne, hogy az alapítványuk segít a jó útra visszatéríteni az arról letért fiatalokat is.

„ Amikor nem látszik fény az alagút végén, és a fiataloknak segítségre van szükségük, minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy boldoguljanak"

– hangsúlyozta Alexander-Arnold.

„Megpróbálunk segítséget nyújtani az embereknek, hogy jobbak legyenek, járhassák a saját útjukat. A potenciál mindenkiben benne van, de ha az illető nem kap esélyt rá, hogy ezt kibontakoztathassa, akkor kárba vész. Mi ezt az esély szeretnénk megadni."

– zárta szavait az angol válogatott hátvéd.

Forrás: Magyar Nemzet