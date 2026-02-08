Hivatalos: A Liverpool és az Arsenal korábbi sztárja a Celticbe igazolt

Hónapokig tartó bizonytalanság után pont került a rutinos angol középpályás jövőjére. A 32 éves Alex Oxlade-Chamberlain szabadon igazolható játékosként írt alá a skót bajnoki címvédő Celtichez. A szerződés egyelőre a szezon végéig, azaz nyárig szól.

A 35-szörös angol válogatott játékos augusztusban bontott szerződést a török Besiktasszal, és bár az elmúlt hetekben korábbi klubjánál, az Arsenalnál edzett, végül Glasgow-ban kötött ki.

"Tökéletesen passzolunk egymáshoz"

A középpályás elárulta, a döntésében kulcsszerepet játszott a Celtic menedzsere, Martin O'Neill, aki világos víziót vázolt fel számára.

"A menedzserrel való beszélgetés után úgy éreztem, ez a tökéletes hely számomra. Pontosan erre a környezetre van szükségem: nagy elvárások, világos célok és egy edző, aki hajt engem" – nyilatkozta az aláírást követően Oxlade-Chamberlain.

Győztes mentalitás érkezik Glasgow-ba

Oxlade-Chamberlain nem akárki a brit futballban. Pályafutása legszebb éveit két angol óriásnál töltötte. A Liverpoolban Jürgen Klopp egyik alapembere volt a sikerkorszak elején, tagja volt a BL-győztes (2019) és a 30 év után újra angol bajnoki címet nyerő (2020) keretnek.

Korábban pedig az Arsenalban robbant be a Premiere League-be Arsene Wenger csapatában, ahol több FA kupát is nyert a csapattal.

Bár a sérülések többször hátráltatták, Martin O'Neill szerint a tapasztalata aranyat érhet a Celticnek: "Alex még mindig rengeteget tud adni a játéknak. Olyan dimenziót hozhat a csapatunkba a képességeivel és a rutinjával, amire nagy szükségünk van."

A középpályás legutóbb májusban lépett pályára tétmérkőzésen, így az első hetek várhatóan a fizikai állapotának utoléréséről szólnak majd, de a skót bajnokság hajrájában már kulcsszerep hárulhat rá a címvédésért folytatott harcban.