Kölcsönadta argentin tehetségét a Bayer Leverkusen

Egy évvel azután, hogy Alejo Sarco Európába jött, és leigazolta a Bayer Leverkusen, máris továbbáll - igaz, csak kölcsönben érkezik a Borussia Mönchengladbachhoz.

A 20 éves argentin center a szezon végéig fogja erősíteni a fekete-fehéreket. Annál mindenképp több játéklehetőségben reménykedik, mint amennyit a gyógyszergyáriaknál kapott. A felnőttcsapatban háromszor lépett pályára a Bundesliga idei szezonjában, mindhárom alkalommal csereként számítottak rá.

A Vélez Sarsfield-nevelés az argentin válogatott összes találkozóján kezdett a 2025 őszén rendezett U20-as világbajnokságon, négy góllal hozzásegítve hazáját a döntőbe jutáshoz. Végül a fináléban Marokkó egy 2-0-s sikerrel megálljt parancsolt Argentínának.

Sarco új klubja, a Mönchengladbach jelenleg a német élvonal középmezőnyének a tagja, 20 ponttal a 11. helyet foglalja el.