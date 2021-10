Albánia is zártkapus büntetést kapott

Nem múlt el büntetés nélkül a botrányossá váló Albánia – Lengyelország (0-1) VB-selejtező sem. A FIFA a hazai csapatot egy meccsre szóló zártkapus büntetéssel, míg a vendég szövetséget pénzbírsággal sújtotta.

Az október 12-én rendezett összecsapáson a hazai szurkolók megdobálták a vendégek gólját szerző Swiederskit, de a vendég szurkolók is különböző tárgyakat hajigáltak a pályára. Az esetet követően a FIFA vizsgálatot indított, és most – elsőfokon – ki is szabta a büntetést.

Az albán szövetségnek az Andorra elleni utolsó VB-selejtezőjét kell üres lelátók előtt megrendeznie, emellett 150 ezer svájci frankot is be kell fizetnie a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség számára, míg a lengyeleknek 50 ezer frankot kell megfizetniük, a szurkolók pedig november 12-én nem utazhatnak el Andorrába.

