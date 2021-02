Alaba bejelentette, hogy nyáron elhagyja a Bayern Münchent

Az osztrák válogatott játékos tizenhárom esztendő után távozik Münchenből.

David Alaba megerősítette, hogy nyáron távozik a Bayern Münchentől. A védő szerződése június 30-án jár le és ezt követően csatlakozik majd az új csapatához.

A 28 éves játékosnak ajánlott szerződés a bajor klub, de ő úgy döntött, hogy új kihívásokat keres magának és nemcsak a klubot, hanem az országot is elhagyja.

„Nem volt könnyű döntés, hiszen tizenhárom éve itt vagyok és a klub közel áll a szívemhez – mondta Alaba. – Nagyon hálás vagyok a Bayernnek. Hagytam időt a döntésre, nem akartam kapkodni, de végül úgy határoztam, hogy kipróbálok valami új kihívást. Nem a pénz miatt döntöttem.”

Alaba az elmúlt hetekben több klubbal is kapcsolatba került. A Premier League meghatározó klubjai, a Chelsea, a Manchester City a Manchester United és a Liverpool is érdeklődött iránta, de a PSG-t, a Barcelonát és a Juventust sem hagyja hidegen, hogy a védő szabadon igazolhatóvá vált. Ugyanakkor a legvalószínűbb az, hogy az osztrák játékos végül a Real Madrid keretéhez csatlakozik.

A cikk lejjebb folytatódik

Utóbbi klubbal kapcsolatban beszámoltunk már arról is, hogy állítólag a Realnál már alá is írta a szerződését Alaba, akinek apja, aki egyben a menedzsere is cáfolta ezt a hírt.

„Még nem született döntés, és David még nem írt alá a Realhoz. A Real mellett vannak más klubok is, amelyek érdeklődnek iránta” – mondta az idősebb Alaba.

