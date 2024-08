Akkora a portugál sztárcsapat tartozása, hogy az még a Holdról is jól látszik

Hol van már az egykori fényben tündöklő FC Porto?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Nem éppen a legszebb napjait éli a portugál sztárcsapat, a Porto, mióta André Villas-Boas átvette a klub vezetését Pinto da Costától, de a baj csak egyre nő és nő.



Április végén lett a Porto elnöke Andrá Villas-Boas, azóta pedig csőstül jön a baj a klubnál. Először szakított azzal az ultracsoporttal az új elnök, mely komplett maffiahálózatot irányított akkoriban - többen már régóta börtönben vannak a "stábból" azóta.

Aztán jött a pénzügyi normalizálás, melybe azonban beleszólt az UEFA. A pénzügyi fair play megsértése miatt kell ugyanis felelniük a portugáloknak, nem is akárhogy, nem is akár mennyivel.

A tartozásuk jelenleg: félmilliárd euró.

A Porto kénytelen eladni a kulcsjátékosai közül is párat, a legnagyobb bevételt az Eb-n is ott lévő Francisco Conceicaóért remélik - 45 millió eurót. De hát ez is hol van még az 500 millió eurótól?

Portóban a válságstáb összeállt, a helyzet abszolút nem rószás, de bizakodnak.