Akár ötéves börtönbüntetés is kaphat Dárdai kapusa!

A súlyos testi sértés gyanúja miatt megkezdődik a bírósági tárgyalása.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



Marius Gersbeck, a Hertha BSC kapusa állítólag a csapat ausztriai edzőtáborában arcon ütött egy 22 éves helyi férfit, és belerúgott a felsőtestébe. Az áldozatot több helyen is arccsonttörés szenvedett, ami miatt kórházban kellett kezelni, majd hetekig betegszabadságon volt. A salzburgi bíróság most kihallgatja a hálóőrt is.

A cikk lejjebb folytatódik

A Magdeburg-Hertha BSC bajnokin a hazai győzelem 2.25, a döntetlen 3.75, a vendég siker 2.88-szoros szorzóval fogadható. (x)



A bíróság hivatalos közlemény szerint:

„A salzburgi ügyészségen a Hertha BSC német klub futballistája ellen nyomozás folyik. Az osztrák büntetőtörvénykönyv 84. szakaszának (4) bekezdése értelmében súlyos testi sértés miatt büntetőfeljelentést tettek a salzburgi tartományi bíróságon. Ennek megfelelően a vádlott azzal gyanúsítható, hogy 2023. július 16-án Zell am See-ben megütötte és megrúgta a sértettet, és ezzel – jóllehet gondatlanságból – súlyos testi sértést okozott neki [...]."

Az osztrák törvények szerint akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az a személy, akit súlyos testi sértés miatt elítélnek a bíróságon. A 28 éves kapusnak most a szeptember 28-án tartott tárgyaláson kell bebizonyítania ártatlanságát. Habár Gersbeck megállapodott a kártérítésről az érintett féllel - ezzel rendezve a polgár jogi igényeket -, az ügy büntetőjogi szakasza a súlyos testi sértés gyanúja miatt folytatódik.

Most a Hertha vezetőinek kell eldönteni, hogy miként cselekednek a Gersbeck-ügyben. A fővárosi klub július 17-én felfüggesztette Gersbecket a csapattal való edzések alól. A kapus azonban néhány hete egyénileg edz az olimpiai pályán. A BILD kérdésére a klub szóvivője azt mondta: "Mivel a tárgyalás még folyamatban van, a megértésüket kérjük, hogy jelenleg nem tudunk és nem is fogunk nyilatkozni."