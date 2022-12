Akár Angliában is kiköthet a Ferencváros kulcsembere

Fogadj 20-szoros szorzóval a Horvátország–Brazília meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Hajnal Tamás is megerősítette az elmúlt napokban, hogy különös népszerűségnek örvend a Ferencvárosi TC kulcsembere, Aissa Laidouni a világbajnokság után. A tunéziai válogatott játékos iránt folyamatos az érdeklődés, s ha megfelelő ajánlatot kap a fővárosi klub, akkor nem gördít akadályt az elé, hogy távozhasson Magyarországról.

A Cultura Redonda nevű sportoldal a Laidouniról készített portréjában leírja, kész visszatérni Franciaországba, a liverpool.com valamint a HITC (Here Is The City) viszont azt állítja, a hatszoros BL-győztes Liverpool is élénken érdeklődik a tunéziai iránt, aki Fabinho cseréje lehetne. A két lap úgy tartja, a középpályás univerzális játéka tökéletesen beleillik Jürgen Klopp filozófiájába.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A portugál válogatott világbajnoki címe 7-szeres szorzóval fogadható. (x)