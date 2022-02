Akár a Puskás Aréna is befogadhatja a BL-döntőt!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Már külföldi híradások is foglalkoznak azzal, hogy az orosz-ukrán konfliktus miatt az UEFA eleheti Szentpétervártól az idei Bajnokok Ligája döntőjének rendezési jogát, viszont a fő beugrónak számító Wembley stadion május 28-án a harmad- és negyedosztály döntői miatt foglalt.

A Blikk értesülései szerint a Puskás Aréna is esélyes a finálé megrendezésére (Róma, München, Párizs, Amszterdam és Barcelona mellett), mivel befogadóképességében és infrastruktúráját tekintve is megfelel az elvárásoknak. Mindenesetre az UEFA nem áll könnyű döntés előtt, mivel a kupasorozat egyik főszponzora az orosz Gazprom. Az Európai Labdarúgó Szövetség egy közleményt is kiadott, amiben úgy fogalmaztak, hogy folyamatosan és alaposan vizsgálja a kialakult helyzetet.

