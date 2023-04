Akár 12 meccsre is eltilthatják a pofozkodó Valverdét

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A parkolóban ütötte meg a Real Madrid középpályása, Federico Valverde a Villareal játékosát, Álex Baenát.

„Most sírj, hogy a fiad nem fog megszületni” - állítja Valverde, hogy ezt mondta a Villareal játékosa neki a Spanyol Király-kupa nyolcaddöntőjében. A fent említett megszólalásért vett revansot szombat este az uruguay-i a két csapat bajnoki mérkőzése után.

Baena tagadja a történteket. A spanyol AS napilap beszámolója szerint, mivel a mérkőzés után, a játéktéren kívűl történt az incidens, nem lett írásos nyoma a játékvezetői jegyzőkönyvben. Amennyiben a Villareal vagy Baena feljelenti Valverdét háromtól tizenkét meccsig terjedő eltiltást is kaphat. A lap szerint egyik fél sem tervezi a feljelentést, azonban megemlítik a helyszínre érkező rendőrök felvették az érintettek és a tanúk vallomását. Amennyiben a rendőrség úgy véli szankcionálni kell az esetet az ügy eljuthat az Erőszakellenes Bizottsághoz. Ők már súlyos büntetést is kiszabhatnak a Real Madrid játékosára.

Forrás: nemzetisport.hu

