Ajax-tehetséget igazol a Borussia Dortmund

A holland De Telegraaf információi szerint a Dortmund újabb fiatal tehetséget igazol: Julian Rijkhoff, az Ajax 16, hamarosan 17. életévét betöltő játékosa közel áll ahhoz, hogy egy három éves szerződés keretein belül csatlakozzon a sárga-feketékhez.

A 183 centis holland ék az idei négy U17-es meccsen kilenc gólt lőtt, de az U15-ös csapatban is van öt találata. Szívesen meg is tartották volna őt az amszterdamiak, azonban az első profiszerződésével kapcsolatos tárgyaláson ígért ajánlattal nem volt elégedett - így nem is kerül majd sok pénzbe a BVB-nek, csak képzési díjat kell fizetniük majd a holland együttesnek.

