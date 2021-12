Agüero története – a kezdetektől a visszavonulásig

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ekkor mind azt gondoltuk, hogy az argentin csatár sikersztorija Spanyolországban folytatódhat, legjobb barátjával, Lionel Messivel karöltve, akivel nyáron a hőn áhított Copa Américát is megnyerték. Azonban Messi mégsem hosszabbította meg lejáró szerződését a gránátvörös-kékkel, és a PSG-hez igazolt.

Agüero még a felkészülés alatt megsérült, ezért bemutatkozására október közepéig kellett várni új csapatában. Első találatát pedig az El Clásicón, a Real Madrid ellen szerezte. Ez volt karrierje utolsó gólja.

Az argentin támadó október végén a Deportivo Alavés elleni bajnoki első félidejében egy ütközés után a mellkasához kapott, és légzési problémákra panaszkodott. Le is kellett cserélni és elővigyázatosságból kórházba szállították, ahol több vizsgálatot elvégeztek rajta. A diagnózis: szívritmus zavar – szabálytalan szívverés –. A játékosnál már nem először jött elő ez a rendellenesség, 12 éves kora óta szenved szívritmus zavarral.

Sokáig úgy tűnt, Agüero még visszatérhet, azonban több vizsgálat és az orvosi karral történt konzultációk után úgy döntött, hogy – bármennyire is szeretné – nem folytatja a profi sportot.

A 33 éves játékos hivatalos sajtótájékoztató keretében, könnyek között a Barcelona elnökének jelenlétében jelentette be visszavonulását.

A korábbi Atlético Madrid és Manchester City csatár így köszönt el a profi labdarúgástól:

„Nagyon nehéz döntést hoztam meg az egészségem érdekében. Az orvosok mindent megtettek, amit tudtak, de végül nem maradt más megoldás. Egy héttel ezelőtt meghoztam a döntést, de nem szerettem volna elmondani senkinek, amíg volt némi remény. Öt éves korom óta imádok focizni, és sikerült elérni az álmaimat Madridban és Manchesterben, de nem csak nekik, hanem a Barcelonának is köszönök mindent.”

Az ifjú Sergio karrierjét hazájában, az Independientében kezdte el, 15 évesen mutatkozott be az elsőcsapatban, még 2003-ban. Tehetségére 2006-ban az Atlético Madrid is felfigyelt, a matracosok le is csaptak a roppant ígéretes argentinra. És ekkor indult be Agüero karrierje.

Diego Forlánnal 2007 és 2011 között a spanyol liga egyik legjobb csatárpárosát alkották, Európa-ligát és UEFA-szuperkupát nyertek. 2011-ben Agüero úgy döntött, hogy itt az ideje a váltásnak, és Brit-szigetek felé vette az irányt. A még mindig fiatal támadó angliai pályafutása pedig a Premier League egyik legnagyobb sikertörténete lett, 10 év alatt 390 meccsen húzta fel a City-mezt, és 260 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába. Az egykori Atlético Madrid csatár 15 kupát nyert a kékekkel, 5 angol bajnokságot, 1 FA-kupát, 6 ligakupát és 3 Community Shieldet. Azonban Pep Guardiola a 2020/21-es idényben már egyre kevésbé számított a rutinos csatárra, ezért várható volt, hogy a szezon végén távozni fog.

Agüero szerződése le is járt az idény végén, amit a manchesteriek nem hosszabbítottak meg, így kékek legendája Barcelonába tette át a székhelyét. A veterán támadó összesen 5 mérkőzésen léphetett pályára a gránátvörös-kékek színeiben, mielőtt bejelentette, hogy felhagy a profi sporttal.

A sikersztori szomorúan ért véget.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona legközelebb a Mallorca vendége lesz és a győzelme 1,68-szoros pénzt fizet. (x)