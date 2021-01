A hivatalos honlapján közölte, hogy a csapat argentin támadója, Sergio Aguero koronavírusos.

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

A játékos twitteren is megerősítette, miszerint fertőzött. Közölte, hogy a protokoll előírásoknak megfelőlően karanténba vonult és követi az orvosainak az előírásait.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!