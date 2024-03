Agüero arról beszélt, hogy szívesen dolgozott volna Klopp keze alatt

Szerinte nagy űrt hagy maga után a német a PL-ben.

Elismerően nyilatkozott csapata korábbi riválisáról.



Amióta Jürgen Klopp bejelentette, hogy elhagyja nyáron a Liverpoolt, korábbi ellenfelei, munkatársai nem győzik méltatni a német menedzsert. Ebbe a sorba állt be most Sergio Agüero is, aki egy interjúban beszélt arról, hogy szívesen játszott volna Klopp keze alatt.

"Egészen fantasztikus menedzser. Nem kérdés, hogy Klopp magasabb szintre emelte a Liverpoolt, élharcosa volt a Premier League fejlődésének is az elmúlt években. Agresszívabbá, impulzívabbá vált a csapat játékstílusa, ami neki köszönhető.

Sok játékos jött és ment, de Jürgen megoldotta ezeket a helyzeteket is. Nagyon fog hiányozni ő a Premier League-ből, de meghozta a döntését, nekünk pedig ezt tisztelnünk kell. Egy biztos, szívesen lettem volna a játékosa."