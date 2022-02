Agüero a világbajnokságon térhet vissza!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A visszavonult Sergio Agüero nem titkolt vágya, hogy ott legyen az idei világbajnokságon. A csatár elmondása szerint már egyeztetett is erről az argentin szövetségi kapitánnyal, Lionel Scalonival, és ha minden jól megy, a támadó szerepet kaphat az edzői stábban, és ott lehet majd a világbajnokságon, igaz kicsit más szerepkörben, mint ahogy eredetileg szerette volna.

"Ott akarok lenni a világbajnokságon. Az edzői stáb tagja szeretnék lenni, és már beszéltem is erről [Lionel] Scaloni menedzserrel és [Claudio] Tapia elnökkel."

Agüero miért nem játszhat a világbajnokságon?

Az argentin támadó október végén a Deportivo Alavés elleni bajnoki első félidejében egy ütközés után a mellkasához kapott, és légzési problémákra panaszkodott. Le is kellett cserélni és elővigyázatosságból kórházba szállították, ahol több vizsgálatot elvégeztek rajta. A diagnózis: szívritmus zavar – szabálytalan szívverés –. A játékosnál már nem először jött elő ez a rendellenesség, 12 éves kora óta szenved szívritmus zavarral. Sokáig úgy tűnt, Agüero még visszatérhet, azonban több vizsgálat és az orvosi karral történt konzultációk után úgy döntött, hogy – bármennyire is szeretné – nem folytatja a profi sportot. A 33 éves játékos hivatalos sajtótájékoztató keretében, könnyek között a Barcelona elnökének jelenlétében jelentette be visszavonulását.

Agüero 2021-ben tagja volt a Copa América győztes argentin válogatottnak, tehát nem lenne szokatlan számára Scalonival dolgozni.

