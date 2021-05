Agüero két évre igazolhat Barcelonába

Az ESPN információi szerint Sergio Agüero nagyon közel áll ahhoz, hogy a Barcelona játékosa legyen - a 33 éves argentin támadó egy két éves szerződés aláírására készül.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Egyes hírek szerint Agüeronak kevesebb fizetéssel kell beérnie - jelenlegi csapatában De Bruyne és Sterling után ő keresi a legtöbb pénzt, állítólag 13,8 millió eurót tehet "zsebre".

Az átigazolást állítólag a május 29-ei, Manchester City - Chelsea BL-döntő után jelenthetik be hivatalosan.

Agüero mellett a szintén a Cityben focizó Eric Garcia is a Barcához igazol - a katalánok reménykednek abban is, hogy a 27 éves Depayt is sikerül ingyen megszerezni.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchester City - Chelsea Bajnokok Ligája döntőjén 4.00-ás szorzót ér a Chelsea győzelem.