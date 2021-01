Agüero bajban lehet: szárnyal nélküle a City és a szerződése is lejár

Sergio Agüero nélkül elképzelhetetlen a , hiszen évek óta a csapat egyik meghatározó játékosa, ám most új helyzettel kell szembesülnie.

Kilenc és fél év alatt 379 meccsen lépett pályára kékben és 256 gólt szerzett, vagyis korszakos játékosa a Citynek. Ugyanakkor az utóbbi időben kényszerűségből több alkalommal is kimaradt a kezdőből. A csatár rendszeresen küzdött izomproblémákkal, de az elmút hat hónap különösen nehéz volt a számára, hiszen térdsérüléssel is bajlódott. Műtéten is átesett, a felépülése pedig átlógott ebbe a szezonba is és mindössze 260 percet töltött a pályán. A Birmingham elleni FA-kupa találkozón kezdő lehetett volna, de önkéntes karantéba kellett vonulnia, mert találkozott egy koronavírusos emberrel, így aztán szerda este sem szerepelhet a Brighton elleni bajnokin.

A szezon elején látszott is a támadó hiánya, hiszen nyolc meccsen csak tíz gólt szerzett az együttes, de az elmúlt hónapban már beindult a City szekere és minden meccsén minimum kétszer volt eredményes az együttes.

Több csapat

Vagyis Agüeronak van oka az aggodalomra. A csapat jól teljesít, a csatár nem fér be a kezdőbe, így nem tud ismét formába lendülni.

„Csak én tudom, hogy mennyire hiányzik neki a játék – mondta Pep Guardiola. – Egyedülálló minőséget tud hozni támadásban. Sajnos nagyon kemény időszakon van túl, de a hangulata jobb, mint valaha. Fontos része a csapatnak, akit hihetetlenül szeretnek a többiek. Az elmúlt időszakban már tökéletes munkát tudott végezni az edzéseken, reménykedhetünk benne, hogy minden rendben lesz.”

Agüero helyzetét nehezíti, hogy nyáron lejár a szerződése és egyelőre nem kezdődtek el a tárgyalsok a hosszabbításról. Eközben a érdeklődéséről hallani és könnyen lehet, hogy a City is keresi már a 33 éves játékos utódját.

A cikk lejjebb folytatódik

A klub a hírek szerint továbbra is kapcsolatban ál Lionel Messivel, aki szintén szabadon igazolható lesz nyáron és a Dortmundban szereplő Erling Haaland is célpont lehet az angol klub számára.

A játékos mindenesetre motiváltnak tűnik és bizonyítani akar a BL-ben is, hiszen ez az egyetlen trófea, amit klubbal még nem nyert meg.

„Optimista, azt mondja, hogy jó szezonja lesz és sok gólt szerez majd” – mondta Guardiola.