Aggódhat Marco Rossi? Sérülés után kérdéses a magyar támadó szereplése a válogatottban!

A gólja után bicegve hagyta el a pályát.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



A Gazdag Dániellel felálló Philadelphia Union 4-1-re nyert otthon a Red Bull New York ellen az Észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokság (MLS) 27. fordulójában.

A cikk lejjebb folytatódik

A Szerbia–Magyarország Eb-selejtezőn a hazai győzelem 1.72, a döntetlen 3.50, a vendégek sikere pedig 5.10-szeres szorzóval fogadható. (x)



Utolsó meccsüket játszák a csapatok a válogatott szünet előtt. A magyar nemzeti csapat Szerbia ellen csütörtökön Európa-bajnoki selejtezőn, vasárnap a csehek ellen felkészülési mérkőzésen vesz részt. Habár jó előjele lehetett volna a találkozóknak, hogy Gazdag Dániel góllal fejezi be a Philadelphia mérkőzését, a válogatott támadó belesérült a találatába.

Következő mérkőzések MLS NYC NY Információ MLS PHI CIN Információ

A Philadelphia Union 1-1-es félidei döntetlen állás után három gólt is rúgott a New Yorknak, bebiztosítva győzelmét a bajnokin. A negyedik találatot a magyar válogatottba is meghívót kapó Gazdag rúgta a 76. percben, ezzel a Philadelphia mindenkori góllövőlistájának második helyén áll jelenleg, lehagyva CJ Sapongot. A támadó jelenleg 37 találatnál jár, a klub örökranglistájának első helyén Sébastien Le Toux van 50 góllal.

A gól kisebb szépséghibája, hogy az ünneplés helyett a földre rogyott a magyar játékos és a térdét fájlalva, bicegve le kellett cserélni. A sérülés mértékét még nem tudni, illetve azt sem, hogy ez mennyiben befolyásolja, hogy pályára tud-e lépni három nap múlva Marco Rossi magyar válogatottjában.