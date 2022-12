„Afrika ragyogott, Diego most biztosan mosolyog” – Pelé is gratulált az argentinoknak

A kórházban lévő Pelé Instagram oldalán gratulált a világbajnoki döntőt követően Messiéknek.

Fordulatos meccsen, tizenegyespárbajban győzte le Argentína Franciaország válogatottját vasárnap a katari világbajnokság döntőjében. Messiék sikere természetesen eljutott a kórházban ápolt egykori klasszishoz, a brazil Peléhez is, aki rögtön gratulált is az argentinoknak, de kiemelte Mbappé és Marokkó teljesítményét, valamint Maradonáról is megemlékezett.

„Mint mindig, a labdarúgás ma is csodás módon szőtte tovább a történetét. Messi megnyerte az első világbajnoki címét, ahogy azt a pályafutása alapján megérdemelte. Kedves barátom, Mbappé négyszer is betalált a vb-döntőben. Csodás ajándék a sportág jövőjének, hogy láthattuk ezt az előadást. És persze jár a gratuláció Marokkónak a hihetetlen szereplésért. Jó volt látni Afrika ragyogását. Gratulálok, Argentína! Diego most biztosan mosolyog” – ismertette Pelé szavait a Sportal.

