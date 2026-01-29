Kiderült, hogy a hatalmas botrány után újrajátsszák-e az Afrikai Nemzetek Ligája döntőjét!

Marad a végeredmény, elutasították a marokkói óvást

A január 18-i döntő 1-0-s szenegáli győzelemmel ért véget, de a Marokkói Labdarúgó-szövetség (FRMF) azonnal jogi lépéseket tett, és a mérkőzés újrajátszását követelte. Érvük az volt, hogy a szenegáliak 17 perces „sztrájkja” – amikor a szövetségi kapitány, Pape Thiaw parancsára levonultak a pályáról egy vitatott büntető miatt – alapjaiban változtatta meg a meccs dinamikáját és a marokkói játékosok koncentrációját.

A CAF azonban rövidre zárta a vitát: a döntést elutasították, az eredmény marad 1-0, Szenegál hivatalosan is Afrika bajnoka.

Súlyos büntetések: Milliós bírságok és hosszú eltiltások

Bár a serleget nem vették el tőlük, Szenegál súlyos árat fizet a „lázadásért”. A CAF példátlanul kemény szankciókat jelentett be:

Pape Thiaw, Szenegál szövetségi kapitánya 5 mérkőzésre szóló eltiltást és 100 000 dolláros bírságot kapott sportszerűtlen viselkedésért.

Ismaila Sarr és Iliman Ndiaye, az Everton és a Crystal Palace támadói 2-2 meccses eltiltást kaptak a játékvezetővel szembeni viselkedésük miatt.

A szenegáli szövetség összesen 615 000 dolláros (kb. 220 millió forint) büntetést kell fizetniük a szurkolói rendbontások és a csapat fegyelmezetlensége miatt.

Marokkó sem úszta meg szárazon. A Real Madrid sztárja, Brahim Díaz elhibázott büntetője utáni feszült hangulatban Achraf Hakimit 2 meccsre, Ismael Saibarait pedig 3 mérkőzésre tiltották el. A marokkói szövetséget 315 000 dollárra büntették, többek között azért, mert a labdaszedők sportszerűtlen módon próbálták hátráltatni a szenegáli kapust, Edouard Mendyt.

Mi lesz a világbajnoksággal?

A legnagyobb kérdés az volt, hogy a sztárok – köztük Hakimi vagy Sarr – pályára léphetnek-e a nyári világbajnokságon. A CAF megerősítette: az eltiltások kizárólag a kontinentális (CAF) sorozatokra vonatkoznak.

Ez azt jelenti, hogy Szenegál és Marokkó is a legerősebb keretével utazhat Észak-Amerikába, a büntetett játékosok és Pape Thiaw kapitány is ott lehetnek a vb-n. Az eltiltásokat a 2027-es Afrika-kupa selejtezőin kell majd letölteniük.