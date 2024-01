Adebayor szerint Onana tiszteletlen a hazájával

Késve érkezett meg a Tottenham elleni mérkőzés után.

Emmanuel Adebayor nem kímélte a kapust.

A 27 éves kapus később tervezett csatlakozni a kameruni válogatotthoz mely az Afrika Kupán szerepel, mivel mindenképpen védeni akart a Manchester United Tottenham elleni bajnokiján. Onana 23 órával később már újra kapuban állt volna, azonban magánrepülője késett, így csak csereként nézte végig, ahogy Kamerun 1-1-es döntetlennel kezd.

Emmanuel Adebayor azonnal megtámadta a kapust.

"Nem tiszteli Kamerunt. Én is voltam játékos és voltam a legfontosabb láncszeme a válogatottamnak, de soha nem engedtem meg magamnak, hogy késsek. Ez nem csak az ő, de a szövetség problémáit is mutatja. Azt gondolom nagyot veszíthet, ha a továbbiakban is így viselkedik."