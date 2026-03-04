Nuno Espirito Santo megtiltotta a játékosának, hogy súlyokat emeljen!

A West Ham United vezetőedzője, Nuno Espirito Santo megtiltotta Adama Traorénak, hogy súlyokkal eddzen az együttes konditermében - írta meg az Athletic.

Ennek oka, hogy a portugál tréner szerint Traoré így is "elképesztően" izmos, és elegendő izmot cipel magán.

"Elképesztőek az izmai - kezdte mondandóját Nuno a Fulham elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. - A genetikája már ilyen egy ideje, és jó lenne, ha kerülné az edzőtermet. Már mondtam is neki, hogy maradjon távol a konditeremtől. Ez az egyik olyan dolog, amire szükséges rájönnie. Elég súlyt visz magán. Sérülésmegelőző munkát fog végezni a klub edzőtermében, de nem emelhet súlyokat" - szögezte le a londoniak szakvezetője.

Köztudott, hogy Nuno Espirito Santo 2018 és 2021 között már dolgozott együtt a spanyol szélsővel, majd azzal, hogy a mögöttünk hagyott téli átigazolási időszakban a West Ham leigazolta a Traorét a Fulhamtől, ismét egyesült a páros.

Érdekesség, hogy szerdán éppen ez a két csapat találkozik egymással a Premier League 29. fordulójában.

