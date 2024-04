Adama Traoré: "Nagyon vártam már, hogy ismét játszhassak!"

A zöld-fehérek szélsőjének térdműtét miatt sokat kellett kihagynia, alig várta, hogy újra pályán lehessen.

Amióta visszatért, nem sokat játszott, a Mezőkövesd ellen mindössze 13, a Paks ellen pedig 18 percre szállt be csereként.



Zalaegerszegen már kezdőként lépett pályára és 55 percet töltött a gyepen, de még így is sikerült 2 gólt lőnie ezen a 3 meccsen. Adama Traorénak térdműtét miatt a teljes felkészülést ki kellett hagynia, de most az nso-nak adott interjújában hangsúlyozta, már nagyon várta a visszatérést:

"Ismét dinamikusan futballozom. Már az edzéseken éreztem, újra hatékony vagyok, a helyzeteket jó százalékban értékesítem, nagyon vártam már, hogy ismét játsszak, labdába rúgjak. Hosszú hónapok teltek el a rehabilitációmmal, semmi másra sem figyeltem, csak arra, hogy újra pályán lehessek. Örülök, hogy jól alakult a visszatérésem."

Hazája színeiben összesen 54 alkalommal szerepelt, de Traoré és családja remekül érzik magukat Budapesten. A következő szezonban is megcélozná a BL csoportkört, véleménye szerint a Ferencváros a legjobbakkal is felvenné a versenyt.

"A BL a legrangosabb európai kupasorozat, a Fradi pedig márkás klub. Szeretnénk ismét bejutni a csoportkörbe, de egyelőre nem erre összpontosítunk. Most csak a Kisvárda elleni összecsapás lebeg a szemünk előtt, és ha jól teljesítünk, lehet ünnepelni az újabb bajnoki címet. Az öltözőben azt beszéltük, akárhogyan alakul a szombati meccsünk, az utána következő négyet is meg akarjuk nyerni."

Az FTC rendkívüli formájának most beérhet a gyümölcse, ugyanis ha a szombati Kisvárda elleni bajnokit is megnyerik, akkor lehet ünnepelni.

"Közel az újabb bajnoki cím, de nem szeretnék semmit sem elkiabálni. Meg kell nyerni a Kisvárda elleni meccset, az ünneplésen ráérünk azt követően gondolkodni. Figyelnünk kell, mert kemény ellenfél vár ránk, alighanem masszívan védekezik majd ellenünk, megpróbálja minél tovább kapott gól nélkül megúszni. Nagyszerű a tavaszunk, kár lenne elrontani. Előző állomáshelyemen, a Sheriff Tiraspolnál két bajnoki címet szereztem, a Fradival eddig egyelőre egy aranyérmem van, várom, hogy meglegyen a második is. Semmi kétség, megérdemeljük az újabb elsőséget, az idén is a miénk a legerősebb csapat. A keretünk tele van kiváló futballistával, élvezet edzésekre járni, az egymás közti játékok alkalmával is magas fordulatszámon pörgünk, gyorsan gondolkodunk."